Москва, , 13:43 — REGNUM

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов прокомментировал массовые беспорядки в Москве, которые произошли на несанкционированных акциях, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Короткое общение с журналистами состоялось после завершения согласованной акции протеста на проспекте Академика Сахарова.

«Я давно говорил о том, что задержания ничего не решат. Мы настаиваем на том, чтобы с ребятами не расправлялись и не преследовали их. Во-вторых, всё-таки учитесь, ребят, вовремя подавать заявку и организованно выступать», — сказал Зюганов корреспонденту одного из оппозиционных телеканалов.

Он считает, что есть факты, где полиция превышала полномочия во время работы на несанкционированных митингах:

«Целый ряд сюжетов, где было очевидно, что они [полиция] превысили [служебные полномочия]».

Тем не менее, основная проблема не в силовиках, а в организаторах провокаций, которые остаются в стороне и прикрываются молодёжью.

«Дело в том, что кто подталкивает к этим беспорядкам, они сами в стороне остаются. Сплошь и рядом: молодежь бросают вперёд, а сами…» — отметил лидер КПРФ.

Он предложил «всем силам» выработать общую платформу.