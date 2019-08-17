Хартум, , 14:33 — REGNUM

Государственный департамент США ввел санкции против Салаха Гоша, главы Национальной службы разведки и безопасности Судана при бывшем Президенте страны Омаре аль-Башире, в связи с его «причастностью к нарушениям прав человека в Судане».

По информации новостного агентства RFI Kiswahili, об этом сообщил глава Госдепа США Майк Помпео. Салах Гош возглавлял разведывательное управление в администрации Омара аль-Башира с 1999 по 2009 год, эту должность он снова занял в 2018 году. Однако в апреле прошлого года, через несколько дней после свержения Президента Гош подал в отставку. Правозащитные организации обвиняют его в причастности к грубым нарушениям прав человека, в частности, к убийству оппозиционеров и критиков бывшего Президента.

В заявлении Госдепа США было отмечено, что Салаху Гошу, его жене и дочери запрещен въезд в Соединенные Штаты.

Международная правозащитная организация «Хьюман Райтс Вотч» также обвиняет Салаха Гоша в массовых убийствах в регионе Дарфуре.