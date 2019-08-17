Пхеньян, , 16:08 — REGNUM

На фоне обострения обстановки на Корейском полуострове в Китай отправилась высокопоставленная военная делегация КНДР. Об этом сообщает южнокорейское информационное агентство Yonhap со ссылкой на источники.

16 августа в аэропорт Пекина прибыла группа северокорейских военных под руководством Ким Су Гиля, возглавляющего Генеральное Политбюро Корейской народной армии. Источники Yonhap полагают, что целью переговоров станет обсуждение изменившийся геополитической ситуации в регионе, а также укрепление военного сотрудничества. В условиях действующих жестких международных санкций Китай остаётся единственным поставщиком военных технологий и материалов в Северную Корею.

Эксперты отмечают, что КНДР необходимо отвечать на укрепление военного потенциала Южной Кореи: размещение новейших истребителей «стелс» пятого поколения F-35A, американкой системы ПРО THAAD, а также современных эсминцев, вертолётов и артиллерийских орудий. На данный момент Корейская народная армия оснащена преимущественно вооружением и техникой, произведённой в середине прошлого столетия. Сотрудничество КНДР и Китая необходимо для поддержания баланса сил на полуострове, поясняют политологи.