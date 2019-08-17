Нью-Дели, , 14:55 — REGNUM

Оппозиционный Индийский национальный конгресс (ИНК) назвал закрытое заседание Совета безопасности ООН по поводу изменения конституционного статуса индийского штата Джамму и Кашмир «дипломатическим и стратегическим провалом» правительства Индии во главе с премьер-министром Нарендрой Моди.Об этом 16 августа сообщило индийское новостное издание Амар уджала.

В ходе пресс-конференции официальный представитель ИНК Абхишек Ману Сингхви подчеркнул: «Закрытое заседание Совбеза ООН по кашмирскому вопросу, которое было созвано при поддержке Китая, является предметом значительного беспокойства для всей нации, каждого гражданина Индии». По словам деятеля Индийского национального конгресса, Джамму, Кашмир и Ладакх являются «неотъемлемой, неприкосновенной» частью государственной территории Индии, а потому вопрос их конституционного статуса не подлежит какому-либо обсуждению. Абхишек Ману Сингхви заявил, что Нарендре Моди стоило «связаться со своими друзьями в Совете безопасности ООН и не допустить проведения указанного заседания».

Напомним, что 5 августа 2019 года министр внутренних дел Индии Амит Шах объявил об отмене статьи 370 Конституции Индии, в которой были закреплены особые права штата Джамму и Кашмир. Пакистан решительно осудил действия Индии, обвинив Нью-Дели в нарушении международного права. При поддержке Пекина Исламабад выступил с инициативой рассмотрения указанного вопроса в Совете безопасности ООН. В ходе заседания, которой состоялось 16 августа, члены Совбеза ООН выразили «обеспокоенность ситуацией с правами человека» в Кашмире и призвали Пакистан и Индию «воздерживаться от любых односторонних действий, которые могут привести к обострению напряженности».