Нью-Дели, , 15:44 — REGNUM

Индусская ультраправая партия Шив сена (Армия Шиваджи) поблагодарила премьер-министра Индии Нарендру Моди за поддержку инициатив по контролю за численностью населения. Об этом сообщило индийское новостное издание Адж так.

Официальный представитель Шив сены Санджай Раут, отвечая на вопросы журналистов, подчеркнул, что правительство Индии во главе с Нарендрой Моди наконец прислушалось к призывам индусских националистов бороться с «демографическим взрывом». По словам официального представителя ультраправой партии, идеолог Шив сены Бал Кешав Такерей активно выступал за необходимость жёсткого контроля за численностью населения Индии. Санджай Раут также отметил, что реализация инициатив Шив сены полностью соответствует национальным интересам Индии.

Напомним, что в своём обращении к нации 15 августа по случаю Дня независимости Индии Нарендра Моди призвал всех индийцев создавать небольшие семьи, сознательно планируя рождение своих детей. Премьер-министр Индии подчеркнул, что такие семьи могут быть «более счастливыми, процветающими и здоровыми».

В настоящее время население Индии составляет 1,34 млрд человек, а темпы его прироста превышают 1,1% в год. По мнению экспертов, из-за стабильного роста населения и ухудшения состояния почвы к 2025 году Индия будет не в состоянии полностью обеспечить себя продовольствием.