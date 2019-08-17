Тегеран, , 13:15 — REGNUM

16 августа министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф на своей странице в Twitter обвинил США в том, что они, продолжая вести террористическую политику против Ирана, попытались присвоить его собственность в Гибралтаре. Об этом сообщило иранское информационное агентство Mehr.

По словам министра, США не удалось при помощи экономического терроризма лишить иранских больных медикаментов, поэтому Вашингтон предпринял попытку конфисковать иранскую собственность в Гибралтарском проливе, однако вновь потерпел неудачу. «Эта попытка свидетельствует о презрении Трампа к закону» — утверждает министр.

Раннее стало известно о том, что, несмотря на давление США, суд Гибралтара решил отпустить иранский танкер, задержанный 4 июля Великобританией.