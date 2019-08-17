Исламабад, , 12:50 — REGNUM

16 августа специальный помощник премьер-министра Пакистана по информации и телерадиовещанию Фирдоус Ашик Аван, исполняющая обязанности пресс-секретаря правительства, заявила, что, если Совет Безопасности ООН не сможет оказать давление на Индию по вопросу Кашмира, репутация его постоянных членов окажется под вопросом.

По сообщению пакистанского телеканала Dunya News, пресс-секретарь правительства заявила, что в индийском Кашмире происходит «резня мусульманского населения», в бывшем штате недостаточно пищи и медикаментов. По словам Фирдоус Ашик Аван, Индия систематически нарушает все резолюции Совета Безопасности и Генеральной Ассамблеи ООН по Кашмиру, и теперь постоянные члены Совбеза должны повлиять на Нью-Дели, иначе их репутация окажется под вопросом.

Напомним, что ранее нижняя палата парламента Индии проголосовала за внесение поправок в Конституцию страны, которые прекращают особый статус штата Джамму и Кашмир и разделяют его на две союзные территории, Джамму и Кашмир и Ладакх. Союзная территория Ладакх будет лишена своего законодательного собрания. Это решение вызвало осуждение со стороны Пакистана, который назвал его грубым нарушением международного права и прав простых кашмирцев. Действия Индии также осудили в КНР.