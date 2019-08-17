Исламабад, , 13:18 — REGNUM

16 августа в столице бывшего индийского штата Джамму и Кашмир Сринагаре полиция использовала резиновые пули и слезоточивый газ для разгона массовой акции протеста.

По сообщению пакистанского телеканала Samaa TV, несмотря на комендантский час и запрет массовых собраний, жители Сринагара вышли на улицы, протестуя против действий Нью-Дели, лишившего штат особого статуса и разделившего его на две союзные территории. Как сообщает пакистанское информагентство, демонстрация быстро переросла в столкновения с полицией, причем участники использовали для защиты подручные средства. В других частях бывшего штата также наблюдались беспорядки.

Напомним, что ранее нижняя палата парламента Индии проголосовала за внесение поправок в Конституцию страны, которые прекращают особый статус штата Джамму и Кашмир и разделяют его на две союзные территории, Джамму и Кашмир и Ладакх. Союзная территория Ладакх будет лишена своего законодательного собрания. Это решение вызвало осуждение со стороны Пакистана, который назвал его грубым нарушением международного права и прав простых кашмирцев. Действия Индии также осудили в КНР.