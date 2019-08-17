Скопье, , 14:28 — REGNUM

Президент Северной Македонии Стево Пендаровски в интервью для «Голоса Америки» заявил, что жизненно важные институты страны не функционируют и неэффективно борются с преступностью и коррупцией.

Албанское новостное агентство «Telegrafi» приводит заявление македонского политика:

«У нас позади десятилетия, даже не годы, в течение которых многие институты, в том числе и политические, не подходили к своей работе с должной ответственностью, и это причина того, что мы находимся в этой ситуации. Граждане просто считают, что институты, которые существуют на их деньги, не делают свою работу. Я повторяю, я не говорю только о судебно-прокурорском комплексе, но в целом, жизненно важные институты этой страны не функционируют и не служат гражданам, и не борются с преступностью и коррупцией на том уровне, который необходим для того, чтобы в стране в конечном итоге установилась зрелая демократия».

Также Пендаровски заявил, что, по его мнению, премьер-министру Зорану Заеву стоит извиниться за оскорбления, недавно произнесенные в адрес руководства оппозиционной партии ВМРО-ДПМНЕ (Внутренняя македонская революционная организация — Демократическая партия за македонское национальное единство), поскольку, по его мнению, они могут оскорбить определенные категории граждан. Напомним, Заев заявил, что он не допустит, чтобы «…бездарный журналист и несколько преступников свергли правительство».