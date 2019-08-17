Вашингтон, 17 августа 2019, 10:04 — REGNUM
Нужно предложить видение того, как мир изменится к лучшему, когда люди будут жить и работать на Луне, а также совершать путешествия на Марс, чтобы вновь возродить интерес граждан США к исследованию космоса, заявил писатель Марк Р. Уиттингтон в статье для издания The Hill.
По его словам, НАСА и нынешняя программа по возвращению на Луну теперь располагают определёнными преимуществами, которых американскому космическому агентству и программе «Аполлон» сильно не хватало 50 лет назад.
К преимуществам Уиттингтон отнёс более амбициозные цели, которые ставит перед собой НАСА в рамках программы «Артемида», и наличие разветвлённой сети космических организаций (как международных, так и частных), в которой НАСА занимает центральное положение.
Напомним, недавно исследовательская компания «The Harris Poll» провела по заказу LEGO Group социологический опрос, результаты которого показали, кем хотят стать дети из США, Великобритании и Китая, когда вырастут.
В Китае 56% опрошенных детей сказали, что хотят стать космонавтами, данная профессия оказалась на вершине списка. В США и Великобритании профессия космонавта оказалась в конце списка, набрав всего 11%. YouTube-блогер возглавил список предпочтительных рабочих мест в двух англоязычных странах.
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