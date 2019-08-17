Вашингтон, , 10:04 — REGNUM

Нужно предложить видение того, как мир изменится к лучшему, когда люди будут жить и работать на Луне, а также совершать путешествия на Марс, чтобы вновь возродить интерес граждан США к исследованию космоса, заявил писатель Марк Р. Уиттингтон в статье для издания The Hill.

Константин Юон. Новая планета. 1921

«Как сделать так, чтобы новая лунная программа «Артемида» избежала печальной судьбы программы «Аполлон», первоначальная популярность которой, согласно опросам, вскоре пошла на убыль? Как сделать так, чтобы освоение космоса вновь завоевало популярность?», — спрашивает Уиттингтон.

По его словам, НАСА и нынешняя программа по возвращению на Луну теперь располагают определёнными преимуществами, которых американскому космическому агентству и программе «Аполлон» сильно не хватало 50 лет назад.

К преимуществам Уиттингтон отнёс более амбициозные цели, которые ставит перед собой НАСА в рамках программы «Артемида», и наличие разветвлённой сети космических организаций (как международных, так и частных), в которой НАСА занимает центральное положение.

«Чтобы по-настоящему привлечь внимание к освоению космоса, нужно предложить видение того, как изменится мир к лучшему, когда люди будут жить и работать на Луне, а также совершать путешествия на Марс и не только. Программа «Артемида» может ознаменовать начало более богатой и мирной человеческой цивилизации, чем нынешняя. Чем больше людей осознают этот факт, тем популярнее станет освоение космоса», — добавил Уиттингтон.

Напомним, недавно исследовательская компания «The Harris Poll» провела по заказу LEGO Group социологический опрос, результаты которого показали, кем хотят стать дети из США, Великобритании и Китая, когда вырастут.

В Китае 56% опрошенных детей сказали, что хотят стать космонавтами, данная профессия оказалась на вершине списка. В США и Великобритании профессия космонавта оказалась в конце списка, набрав всего 11%. YouTube-блогер возглавил список предпочтительных рабочих мест в двух англоязычных странах.

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