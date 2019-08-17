Бишкек, , 08:38 — REGNUM

Супруга бывшего президента Киргизии Раиса Атамбаев причастна к рейдерскому захвату строительного комплекса «Даймонд сити». Об этом заявила адвокат бывшего заведующего отделом судебной реформы и законности аппарата президента республики Манаса Арабаева Алия Турумбекова, сообщает 17 июля издание 24.kg.

По данным адвоката, Атамбаева получила от владельцев «Даймонд сити» квартиру площадью 200 кв. метров. Адвокат отметила, что уголовное дело по захвату строительного комплекса возбудили раньше ареста экс-президента Алмазбека Атамбаева.

По словам адвоката, супруга бывшего президента вмешалась в судебный процесс между гражданами Китая, от которых была получена недвижимость, и жителями Киргизии Хусеином З. и Рустамом М., которые стали рейдерами строительного комплекса.

Турумбекова считает, что Раиса Атамбаева вводит общественность в заблуждение, что на неё оказывается политическое давление, так как уголовное дело не связано с арестом Атамбаева. «Обвинения ей выдвигает не Манас Арабаев, а потерпевшие граждане КНР, которые дарили квартиру», — добавила Турумбекова.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 августа Раиса Атамаева заявила, что против неё возбуждено уголовное дело. По её словам, дело было возбуждено на основе показаний бывшего заведующего отделом судебной реформы и законности аппарата президента Манаса Арабаева.

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