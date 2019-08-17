Тбилиси, , 07:19 — REGNUM

Собственники малых и средних гостиниц в грузинском городе Кобулети вышли на акцию протеста с требованием компенсации потерь из-за провала туристического сезона, передает 16 августа «Аджарское телевидение».

Демонстранты заявили, что не в состоянии выплачивать кредиты из-за сокращения туристического потока из России на фоне протестов радикалов, начавшихся 20 июня. Протестующие потребовали от государства реструктуризации долгов или субсидирования процентов по кредитам.

Мэр Кобулети Мириан Катамадзе встретился с собственниками гостиниц и заявил, что местные и центральные власти работают над помощью малому и среднему бизнесу.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 августа вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин заявил, что падение туристического потока из России в Грузию составило 70%. По его словам, в Грузии перестали отдыхать все, кто добирался до курортов по воздуху.

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