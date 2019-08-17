Вашингтон, , 05:39 — REGNUM

Об угрозах, которые поступили ей во время репортажа в ЦАР, рассказала журналистка CNN Кларисса Уорд, сообщает Associated Press.

По словам Уорд, она проводила репортаж о частных военных компаниях в ЦАР, и поняла, что за ней следят. Её снимали на камеру неизвестные, которые потом обвинили её, будто она подкупает местных жителей для негативных отзывов о России под камеру.

Напомним, видеорепортаж, который был снят Уорд, ранее вышел на телеканале CNN. В репортаже говорится, будто частные военные компании в ЦАР имеют отношение к бизнесмену Евгению Пригожину.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в ЦАР 30 июля 2018 г. были убиты трое российских журналистов. Они собирались снимать документальный фильм о частной военной компании «Вагнер».

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