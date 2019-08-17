Вашингтон, , 02:46 — REGNUM

Ордер на арест иранского танкера Grace 1 выписал суд американского округа Колумбия, сообщил минюст Штатов.

В соответствии с решением федерального суда, аресту подлежат как сам танкер, так и нефть, которую он транспортировал. Также Иран должен выплатить $995 тыс.

Американский суд вменяет Тегерану нарушение закона «О международных чрезвычайных экономических полномочиях». Также упоминается, что иранская сторона финансирует терроризм и виновна в отмывании денег.

Напомним, 15 августа правительство Гибралтара задержало Grace 1 с формулировкой «транспортировал нефть в Сирию». Затем танкер был освобождён решением гибралтарских властей.

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