Вашингтон, , 23:52 — REGNUM

Проведенное вскрытие американского миллиардера Джеффри Эпштейна, который скончался в тюрьме при весьма странных обстоятельствах, показывает, что он умер в результате самоубийства. Об этом сегодня, 16 августа, пишет New York Times со ссылкой на медицинскую экспертизу.

«Официальные результаты вскрытия показали, что финансист Джеффри Эпштейн покончил с собой в своей тюремной камере в Манхэттене», — сказано в газетном материале.

Напомним, что Эпштейн был обвинен в соблазнении и вовлечении в проституцию десятков несовершеннолетних девушек. Следствие утверждает, что располагает доказательствами того, что в период с 2002 по 2005 год Эпштейн вступал в сексуальные отношения с десятками несовершеннолетних девушек, которых он принимал в своих резиденциях в Нью-Йорке и Флориде. Возраст некоторых жертв не превышал 14 лет.

Своей вины Эпштейн не признал, по совокупности обвинений ему грозило до 45 лет тюрьмы.

Эпштейн был плотно вписан в американскую элиту, особенно в ту её часть, которая маркируется Демократической партией США. Он был очень близко знаком с семейством Клинтон.

Смерть Эпштейна в камере, конечно же, вызывает много вопросов. Даже президент США Дональд Трамп ретвитнул запись, в которой развивалась теория, согласно которой к смерти Эпштейна мог быть причастен бывший президент Соединённых Штатов Билл Клинтон.