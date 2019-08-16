Санкт-Петербург, , 22:36 — REGNUM

Депутат петербургского Законодательного собрания, кандидат в губернаторы Петербурга от «Справедливой России» Надежда Тихонова предложила избавиться от монополии единороссов, чтобы добиться экономического роста. Такую позицию она озвучила 16 августа в ходе второго раунда теледебатов, передает корреспондент ИА REGNUM.

В студии в этот раз присутствовали лишь два ее соперника из трех — коллега по Заксобранию Михаил Амосов («Гражданская платформа») и депутат Госдумы Владимир Бортко (КПРФ). Врио губернатора Александр Беглов, выступавший в первом раунде теледебатов 13 августа, в этот раз встречу с конкурентами проигнорировал.

В целом, кандидатам сегодня предлагали отвечать на вопросы об экономическом развитии города. Между собой они совсем не общались, прямо обращаясь только к избирателям и ведущему. В определенный момент чуть не случился конфуз, когда ведущий канала «Санкт-Петербург», выслушав ответы Амосова и Бортко на тему наполнения бюджета, чуть не забыл дать слово Тихоновой и почти уже приступил к зачитыванию следующего вопроса. В итоге Тихонова была краткой.

«Расходы создают доходы. Поэтому первое — анализ эффективности расходов и оценка использования ресурсов. Еще раз скажу, что необходимо инвестировать в промышленность, в транспортную доступность, в экологию, а значит, в здоровье человека, и, конечно, помощь малому и среднему бизнесу. И все это приведет к росту бюджета. У меня всё», — сказала депутат, использовав лишь одну отведенную минуту из двух.

На тему развития цифровой экономики Надежда Тихонова вообще отказалась подробно рассуждать, пока в городе не решены элементарные проблемы транспортной доступности, вывоза отходов или дефицита детских садов.

«При том управлении, которое есть сейчас в городе, ни о какой цифровой экономике не может вообще идти речь. У нас не развиваются станции метрополитена, нет программы по обращению с мусором», — сказала Тихонова.

Она напомнила, что на сегодня только три города не участвуют во всероссийской мусорной реформе, и Петербург — один из них, так как, по ее словам, городская администрация до сих пор не может разобраться, что делать с твердыми коммунальными отходами.

«Если мы хотим, чтобы у нас развивалась экономика, должна быть сменяемость власти. Тогда люди будут получать законы в своих интересах, и будет меньше коррупции. Поэтому вопрос лежит в плоскости монополизма власти, а дальше монополизма всех остальных сфер. А о цифровой экономике нам говорить рано, надо метро провести в отдаленный район и чтобы автобус ходил по расписанию», — заключила Тихонова.

Она призвала 8 сентября на выборах голосовать не только за себя, а также за муниципальных депутатов, которых «Справедливая Россия» выставила несколько сотен. «Ни одного голоса «Единой России!» — продекламировала Тихонова.

Она также предпочла использовать свое эфирное время для того, чтобы заявить о проблемах, которые считает важными, независимо от того, насколько они связаны с заданным вопросом. Например, рассуждая о трудовой миграции, депутат затронула тему декриминализации домашнего насилия.

Так, Тихонова сказала, что в Петербурге права мигрантов часто нарушаются, но они не обращаются в органы власти, а ищут какие-то сторонние коммерческие фирмы для защиты своих интересов, в итоге лишь попадаются на удочку мошенников и остаются совсем без денег и без защиты. С адаптацией детей из мигрантских семей в Петербурге тоже большие проблемы, в семьях мигрантов женщины и девочки очень часто становятся жертвами агрессии со стороны родственников, поэтому необходимо срочно принять закон о профилактике домашнего насилия.

«У нас такого закона в стране нет. Я считаю, что он обязательно нужен. Потому что от домашнего насилия страдают не только мигранты, а женщины, мужчины, дети разных национальностей, все жители страны. Домашнее насилие может быть не только физическим, но и психологическим, и экономическим. Ко мне приходят пожилые мамы, которых обижают взрослые дети. И с этим ничего нельзя сделать. Так что закон этот очень нужен», — подчеркнула Надежда Тихонова.

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