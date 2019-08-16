Бишкек, , 18:54 — REGNUM

«Зачастую предприниматели в стране чувствуют себя незащищенными, от бизнеса поступает много обращений по поводу непрозрачных механизмов регулирования предпринимательской деятельности, не предусмотренных законодательством», — заявил премьер-министр Киргизии Мухаммедкалый Абылгазиев на встрече с бизнес-омбудсменом Робином Орд-Смитом.

Премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев встретился с Бизнес-омбудсменом Робином Орд-Смитом Отдел информационного обеспечения Аппарата Правительства Киргизии

Глава правительства поздравил Робина Орд-Смита с назначением на должность уполномоченногопо защите прав, свобод и законных интересов субъектов предпринимательской деятельности и пожелал успехов в работе.

«Одним из действенных механизмов в международной практике является внедрение института бизнес-омбудсмена. Я выражаю надежду, что назначение бизнес-омбудсмена, запуск данного института повысит доверие граждан и бизнес-сообщества к правительству и государственным органам, будет содействовать предотвращению коррупции и других нарушений прав и интересов бизнеса», — подчеркнул Абылгазиев.

Подводя итог встречи, премьер-министр отметил важность скорейшей подготовки качественного и всеобъемлющего законопроекта «О бизнес-омбудсмене».

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