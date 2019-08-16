Москва, , 18:49 — REGNUM

Нормандский формат не сработает, потому что Украина — это не самостоятельная страна, считает профессор факультета глобальных процессов МГУ Александр Сагомонян. Об этом он заявил 16 августа в эфире программы «Время покажет» на Первом канале.

Дональд Трамп Иван Шилов © ИА REGNUM

«Почему не работает Нормандский формат? — риторически поинтересовался он. — Главная причина состоит в том, что Украина — это не самостоятельная страна. Решения принимаются не в Киеве и не в других столицах, а за океаном. Чтобы решить проблему Донецка и Луганска, необходимы другие переговоры, в которых бы участвовал заокеанский патрон [Украины]. Трамп — это человек, который умеет считать деньги. Он понимает — Украину тяжело потянуть. Очень дорого! Какая главная идея? Чуть-чуть улучшить отношения [с РФ], чтобы частично переложить бремя Украины на Россию».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, президент США Дональд Трамп надеется, что президент Украины Владимир Зеленский сможет достичь договорённости с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным по ситуации в Донбассе. Об этом Трамп заявил журналистам 9 августа.

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