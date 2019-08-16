Москва, 16 августа 2019, 18:49 — REGNUM
Нормандский формат не сработает, потому что Украина — это не самостоятельная страна, считает профессор факультета глобальных процессов МГУ Александр Сагомонян. Об этом он заявил 16 августа в эфире программы «Время покажет» на Первом канале.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, президент США Дональд Трамп надеется, что президент Украины Владимир Зеленский сможет достичь договорённости с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным по ситуации в Донбассе. Об этом Трамп заявил журналистам 9 августа.
Читайте ранее в этом сюжете: Трамп надеется, что Зеленский сможет договориться с Путиным по Донбассу