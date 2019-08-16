Москва, , 18:23 — REGNUM

Различные московские предприятия подали иски против организаторов несогласованных акций протеста в Москве на общую сумму порядка 13 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба Московского городского суда.

Известно, что государственное унитарное предприятие «Мосгортранс» и государственное бюджетное учреждение «Автомобильные дороги» подали первые исковые требования о возмещении имущественного вреда, которое было нанесено транспортному предприятию и городскому хозяйству в результате несанкционированных акций протеста 27 июля в столице.

Общая сумма исковых требований составила более 12,5 млн рублей.

Стоит отметить, что ранее московская мэрия оценила убытки предприятий торговли и услуг из-за несанкционированной акции на бульварах в центре Москвы 27 июля им 3 августа в 106,2 млн рублей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, внесистемная оппозиция провела два согласованных и два несогласованных митинга в столице в поддержку незарегистрированных кандидатов на выборах в Московскую городскую думу.

Несогласованные митинги были разогнаны правоохранительными органами, многие их участники были задержаны. По факту несогласованных митингов было возбуждено уголовное дело о массовых беспорядках.