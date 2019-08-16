Москва, , 16:13 — REGNUM

Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ о присвоении званий Героя России двух пилотам пассажирского самолета А321 авиакомпании «Уральские авиалинии», который совершил жесткую посадку прямо на кукурузное поле в Московской области. Соответствующий документ опубликован сегодня, 16 августа, на официальном интернет-портале правовой информации.

«Золотая Звезда» Героя РФ Mil.ru

Как ранее сообщало ИА REGNUM, пассажирский самолет А321 авиакомпании «Уральские авиалинии» вылетел из аэропорта «Жуковский» в Симферополь, однако сразу после взлета он столкнулся со стаей птиц, что привело к отказу двигателей.

Командир воздушного судна Дамир Юсупов принял решение сажать самолет прямо на поле с кукурузой недалеко от аэропорта и не выпускать шасси. Посадка была жесткой, но самолет на разломился, не загорелся и не взорвался.

В итоге все, кто находились на борту, оказались живы. Легкие травмы получили более 70 человек. Одному из них потребовалась госпитализация.

Звания Героя России был удостоен сам Юсупов и второй пилот Георгий Мурзин.

Бортпроводники рейса награждены одной из высших наград Российской Федерации — Орденом мужества.