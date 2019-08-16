Аддис-Абеба, , 16:19 — REGNUM

Национальная служба разведки и безопасности Эфиопии (NISS) и Федеральное бюро расследований США (ФБР) подписали Меморандум о взаимопонимании для начала совместной работы по борьбе с терроризмом. Меморандум о взаимопонимании был подписан между генеральным директором NISS Демелашом Гебремихейлом и помощником директора ФБР и директором Центра проверки террористов США (TSC) по совместительству Чарльзом Х. Кейблом. Об этом сообщило эфиопское новостное агентство Fana.

Глава эфиопских спецслужб по этому поводу заявил, что Эфиопия внесла значительный вклад в достижение мира и стабильности на Африканском Роге, в дополнение к обеспечению своей национальной безопасности, благодаря эффективной и успешной деятельности по превентивному пресечению террористических актов, предпринимаемых «Аш-Шабаб» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), «Аль-Каидой» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Гебремихейл подчеркнул, что Эфиопия готова сотрудничать с другими странами в борьбе с терроризмом, добавив, что подписанное с США соглашение, в частности, позволит Эфиопии проводить еще более успешные антитеррористические мероприятия. Согласно соглашению, обе стороны начнут обмениваться технической информацией, тем самым снижая уязвимость двух стран к террористическим атакам.