Анкара, , 15:38 — REGNUM

Подразделения местного командования внутренних войск в результате контртеррористической операции в сельской местности турецкой провинции Битлис ликвидировали 4 боевиков Рабочей партии Курдистана, из которых двое находились в «сером списке» террористов, разыскиваемых МВД Турции. Напомним, что Рабочая партия Курдистана признана террористической организацией США и ЕС и занесена ими в соответствующие списки.

По сообщению турецкого новостного агентства Anadolu Ajansı, этими террористами являются Эйюп Чечан и Мустафа Яман, известные под кодовыми именами «Озгюр Рух» и «Агит Яман». Оба они были ликвидированы военнослужащими в ходе огневого контакта 24 июля 2019 года.

Согласно заявлению МВД Турции, за любую информацию о каждом из них была назначена премия в 51 тыс. долларов.