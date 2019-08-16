Тегеран, , 15:09 — REGNUM

Главнокомандующий Корпусом стражей Исламской революции (КСИР) ВС Ирана бригадный генерал Хоссейн Салами заявил, что Хезболла сможет «победить и уничтожить» Израиль в любой войне без какой-либо внешней помощи. Об этом сообщило иранское информационное агентство Fars.

По словам генерала, своей политикой США намеревались подорвать региональное влияние Ирана, однако весь мир стал свидетелем того, как оно лишь возросло. Под началом ИРИ был создан единый антисионистский фронт, ядром которого является ливанская Хезболла. Хоссейн Салами отметил, что группировка сильна настолько, что способна побелить Израиль в любой возможной войне.

Иранский чиновник обратил внимание на формирование народных сил сопротивления в Ираке и Йемене, отметив, что, благодаря сопротивлению народа, «мощная военная система США» была уничтожена.

Хезболла — ливанская военизированная шиитская организация и политическая партия, активно поддерживаемая Ираном. Признана террористической в ряде государств.