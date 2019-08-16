Женева, Швейцария, , 14:21 — REGNUM

Обвинения США в адрес Китая о милитаризации космоса возмутили Пекин. Протест американской стороне выразил посол КНР в ООН по вопросам разоружения Ли Сун, говорится в сообщении китайского МИД.

Ли Сун отреагировал на заявление своего американского коллеги, касающееся китайской оборонной стратегии, и подчеркнул, что выпады и беспочвенные обвинения по отношению к Пекину неприемлемы.

Китай придерживается оборонительной политики и выступает за мирное использование космического пространства, сказал представитель КНР во время выступления в Женеве.

Как сообщало ИА REGNUM, в апреле 2019 года исполняющий обязанности главы Пентагона Патрик Шэнахэн также заявил о намерении США «защитить» космос от России и Китая. Он утверждал, что эти страны размещают оружие в космосе для атаки на американские космические объекты.

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