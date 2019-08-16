Лондон, , 13:46 — REGNUM

Депутаты правящей Консервативной партии Великобритании, являющиеся ярыми сторонниками сохранения Соединенного Королевства в составе Евросоюза, допустили поддержку плана лидера Лейбористской партии Джереми Корбина по недопущению жесткого Brexit, сообщает 16 августа The Times.

По данным издания, депутаты-консерваторы, к которым обратился Корбин, заявили, что приветствуют его подход.

Как отметил консерватор Гуто Бебб, те, кто сказал, что они сделают все, чтобы воспрепятствовать долгосрочному ущербу от выхода Британии из ЕС без сделки, должны «серьезно отнестись к предложению Корби».

Как сообщало ИА REGNUM, Brexit должен состояться 31 октября 2019 года — со сделкой с Евросоюзом или без нее. Оппозиция, то есть лейбористы, использует провал предыдущего премьер-министра Терезы Мэй (консерватора) в своих политических целях.

Ранее сообщалось, что Джереми Корбин намерен вынести британскому правительству вотум недоверия.

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