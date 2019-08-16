Москва, , 13:43 — REGNUM

Украинское государство представляет из себя вирус, но у России есть к нему иммунитет. Такое сравнение сделал политолог Алексей Мартынов в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

«Сегодняшняя Украина — это государство-вирус. И ровно в таком жанре, в таком виде она и нужна собственно американцам, Западу в целом. Они считают, что через этот вирус они будут заражать нас», — рассказал политолог.

По мнению эксперта, в реальности получается наоборот: Украина не является угрозой для РФ, в то время как Запад может пострадать.

«На нас этот вирус не действует и у нас сильный иммунитет, а этот вирус начинает распространяться в другую сторону. В краткосрочной перспективе Запад скоро поймёт, что этот вирус им самим опасен. А украинцы продолжают жить в иллюзии, что русофобские настроения кому-то нужны», — отметил Мартынов.

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