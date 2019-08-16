Мадрид, , 13:21 — REGNUM

«Суд Гибралтара распорядился об освобождении иранского судна, остававшегося под арестом с 4 июля, — сообщает испанское издание El Mundo. — Танкер Grace 1, перевозивший более 2 миллионов баррелей топлива, был обвинен властями региона в том, что его груз предназначен для сирийского порта Тартус, находящегося под санкциями Европейского союза. Задержание судна спровоцировало дипломатический кризис в отношениях Тегерана и Лондона и, как считается, впоследствии побудило иранские власти захватить в водах Ормузского пролива танкер под британским флагом».

Иранское посольство в Лондоне подтвердило, что Grace 1 уже свободен. По сведениям издания Gibraltar Chronicle, суд объявил о прекращении ареста танкера, получив от иранского правительства официальное письмо с обещанием не разгружать перевозимое топливо в Сирии. «На этом основании главный министр Гибралтара Фабиан Пикардо решил прекратить действие ордера на арест и позволить судну отплыть», — объясняет СМИ.

Разрешение Гибралтара поступило вскоре после того, как Вашингтон в последний момент попытался удержать супертанкер в гибралтарском порту. Когда в четверг, 15 августа, распространились новости, что судно получит свободу, министерство юстиции США подало ходатайство о продлении ареста танкера. «Жалобы приняты к рассмотрению», — ответило на это правительство британской заморской территории. В конце концов было решено проигнорировать мнение Америки. Глава иранской дипломатической миссии в Лондоне Хадим Байдинейад приветствовал этот исход, назвав его в Twitter «унижением» администрации Трампа.