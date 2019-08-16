Кишинёв, , 11:50 — REGNUM

До конца сентября 2019 года правоохранительные органы и спецслужбы Молдавии обнародуют первые результаты расследования по делу об узурпации власти в стране прежним руководством во главе с олигархом Владимиром Плахотнюком. Об этом заявил по итогам заседания Высшего совета безопасности Молдавии президент Игорь Додон, передает ИА REGNUM.

Дело расследуют Генеральная прокуратура, Служба информации и безопасности, а также специальная парламентская комиссия. При этом дело находится под грифом «секретно».

В начале августа Генеральная прокуратура Молдавии возбудила уголовное дело по факту узурпации власти в стране в период с 7 по 14 июня 2019 года. Речь идёт о попытке силового удержания власти прежним руководством страны во главе с олигархом Владимиром Плахотнюком и подконтрольным ему правительством.

￼С требованием возбудить уголовное дело по факту узурпации власти в Молдавии в прокуратуру обратился глава МВД Андрей Нэстасе. С 7 по 14 июня олигарх Плахотнюк и подчиненные ему госструктуры отказывались передавать власть новому правительству во главе с Майей Санду. 14 июня Плахотнюк был отстранен от власти и бежал из Молдавии. Сейчас он, предположительно, находится в США.

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