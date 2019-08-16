Копенгаген, , 11:42 — REGNUM

В Дании сообщении об интересе президента США Дональда Трампа к покупке Гренландии в Дании восприняли с недоумением. Так, бывший премьер-министр страны Ларс Лёкке Расмуссен расценил такое заявление главы Белого дома как «первоапрельскую шутку», однако сделанную «не в сезон».

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«Трамп хочет купить Гренландию? Надеюсь, это шутка», — отметил бывший министр иностранных дел Дании (занимал пост главы МИД в 2014—2015 годы) Мартин Лидегор.

По его словам, «это кошмарная мысль, которая помимо большой потери для Дании несёт в себе риск милитаризации Гренландии и меньшей независимости гренландского народа».

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Как сообщало ИА REGNUM, о намерении президента США Дональд Трамп приобрести Грендландию, которая в настоящее время принадлежит Дании, написала газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники в Белом доме. Отмечается, что такую возможность американский лидер обсуждал со своими советниками в контексте расширения американского военного присутствия в Арктике. Также Трамп поручал юрисконсульту своей администрации проведение правовой экспертизы возможной покупки.

Добавим, что в Госдуме РФ желание главы Белого дома купить Гренландию увязали с избирательной кампанией перед выборами президента США в ноябре 2020 года.