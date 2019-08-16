Москва, , 11:22 — REGNUM

Один тяжелый ракетный подводный крейсер стратегического назначения проекта 941 «Акула» был способен контролировать полмира. Об этом заявил механик атомной подводной лодки ТК-20 «Северсталь» капитан-лейтенант Дмитрий Краснов.

Читайте также: Американский адмирал признал превосходство российских подлодок

Всего таких лодок было всего шесть. В Советском Союзе их называли «Акулами» (по классификации НАТО — «Тайфун»), и это была самая грозная серия подводных кораблей, когда-либо созданных человечеством. В настоящее время часть лодок уже утилизирована, оставшиеся, включая ТК-20 «Северсталь», выведены из боевого состава Военно-морского флота (ВМФ) РФ.

«Американцы были очень заинтересованы, чтоб у нас этих «Акул» не стало. Потому что одна подлодка контролирует полмира, а их было шесть», — приводит ТАСС слова капитан-лейтенанта.

Также по теме: Путин: Подводный флот обеспечивает глобальный паритет

Стратегический подводный флот США и РФ: кто впереди?

На «Акуле» — двадцать ракетных шахт, в каждой из них по десять ядерных боеголовок. Как отмечают некоторые специалисты, их суммарная разрушающая сила в 1,4 тыс. раз превосходила заряд бомбы, сброшенной на Хиросиму.

По мнению главы «Севмаша» Михаил Будниченко, слова которого приводит издание, подлодки проекта 941 уже не нужны, так как техника ушла вперед, и это закономерно.

«Сегодня на смену «Акулам» пришли лодки четвертого поколения. Если говорить о стратегах, то это — «Бореи», — отметил Будниченко. —И сегодня они значительно более грозные, чем «Акулы», и имеют целый ряд преимуществ».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее командующий ВМС США в Европе и Африке адмирал Джеймс Фогго признал превосходство российских подлодок перед американскими.

Читайте ранее в этом сюжете: В США призвали сопротивляться подводным лодкам России, Китая и КНДР