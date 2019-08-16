Джакарта, , 10:54 — REGNUM

Президент Индонезии Джоко Видодо заявил, что «дух единства необходимо поддерживать», независимо от различий в обществе, сообщает информационное агентство Antara.

«Я уверен, что индонезийское единство всегда будет. Я уверен, придерживаясь духа индонезийского единства, наш большой дом не рухнет и не исчезнет», — заявил президент Индонезии Джоко Видодо перед ежегодной сессией народного консультативного конгресса в Джакарте 16 августа.

Глава государства напомнил, что принципы Панча Сила являются основой индонезийского государства, которые объединяют весь народ Индонезии.

«Благодаря этому мы живем в гармонии, избегая дискриминацию, независимо от религиозного, этнического происхождения или расовых различий», — отметил Джоко Видодо.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Индонезии Джоко Видодо обратился за поддержкой к гражданам страны для реализации идеи переноса столицы с острова Ява.

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