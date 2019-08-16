Джакарта, 16 августа 2019, 10:54 — REGNUM
Президент Индонезии Джоко Видодо заявил, что «дух единства необходимо поддерживать», независимо от различий в обществе, сообщает информационное агентство Antara.
«Я уверен, что индонезийское единство всегда будет. Я уверен, придерживаясь духа индонезийского единства, наш большой дом не рухнет и не исчезнет», — заявил президент Индонезии Джоко Видодо перед ежегодной сессией народного консультативного конгресса в Джакарте 16 августа.
Глава государства напомнил, что принципы Панча Сила являются основой индонезийского государства, которые объединяют весь народ Индонезии.
«Благодаря этому мы живем в гармонии, избегая дискриминацию, независимо от религиозного, этнического происхождения или расовых различий», — отметил Джоко Видодо.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Индонезии Джоко Видодо обратился за поддержкой к гражданам страны для реализации идеи переноса столицы с острова Ява.
Читайте ранее в этом сюжете: Президент Индонезии попросил поддержки у народа в деле переноса столицы