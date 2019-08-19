Москва, , 00:02 — REGNUM

Сегодня, 19 августа, парламентарии на заседании Совета Думы обсудят работу систем агрегаторов новостей, сообщает ИА REGNUM. В Госдуме обеспокоены алгоритмом формирования топа новостей в крупнейших поисковых системах, в частности, в Яндексе.

Что в топе

В топах новостей Яндекса оказался материал о том, что в Госдуме предлагают запретить использование старых автомобилей. С таким предложением по итогам заседания круглого стола в Минтранс обратилась замглавы комитета Госдумы по экономической политике Альфия Когогина («Единая Россия»). В первоисточнике было указано, что непонятно — идет ли речь о личном транспорте граждан или все же о коммерческом транспорте. Новость взывала резонанс и дискуссию, однако с развитием ситуации топ агрегатора не менялся, уточняющие новости попадали в отдельные, менее популярные сюжеты. Вместе с тем после уточнения позиции фракции Госдумы по запрету старых машин первоначальный посыл сообщения окрестили фейком.

Вместе с тем в Яндексе согласились с тем, что система подбора новостей не безупречна, автоматический выбор часто реагирует на кричащие «желтые» заголовки.

Искажение

Совет Думы настроен детально рассмотреть ситуацию. Тем более, что на обсуждении Госдумы находится законопроект Антона Горелкина («Единая Россия») об ограничении иностранного участия в значимых информационных ресурсах. В «Единой России» пытаются усмотреть элемент иностранного вмешательства в информационную повестку.

Читайте также: Законопроект об интернет-гигантах внесен в Госдуму

Вместе с тем предложение Горелкина лежит в тренде последних законов, принятых Госдумой, в частности, о хранении персональных данных россиян на территории страны. Кроме того, не стоит забывать о законе о стабильной работе Рунета. Этот закон принимался на фоне заявлений экспертов об опасности «отключения» российского сегмента от мировой паутины, но власти опровергали такие опасения, приводя аргументы, что Запад может отключить Россию или подвергнуть атаке ключевые центры.

Читайте ранее в этом сюжете: Совет Думы 19 августа обсудит борьбу с фейками в топах Яндекса