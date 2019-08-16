Тбилиси, , 09:13 — REGNUM

Посольство США в Грузии откликнулось специальным заявлением на сообщения о возведении пограничных заграждений в селе Гугутианткари Горийского муниципалитета, граничащем с Южной Осетией.

«Соединенные Штаты Америки обеспокоены сведениями о том, что поддержанные Россией де-факто власти возобновили возведение ограды в селе Гугутианткари, которое находится вблизи от разделительной административной полосы с оккупированной Россией территорией Грузии — Южной Осетией», — говорится в коротком заявлении американского посольства.

По оценке Вашингтона, процесс «бордеризации» создает угрозумиру и стабильности, так как затрудняет жизнедеятельность и препятствует свободному перемещению людей и товаров.

«Мы еще раз призываем Россию вывести свои войска на доконфликтные позиции и допустить беспрепятственное поступление гуманитарной помощи в соответствии с обязательствами по соглашению о прекращении огня от 2008 года», — говорится в заявлении.

Напомним, что Россия признала независимость Абхазии и Южной Осетии после августовской войны 2008 года, которую, согласно документам Совета Европы и заключению комиссии ЕС под руководством Тальявини, начала именно грузинская сторона.

О возобновлении процесса «бордеризации» на «административной» границе между Грузией и Южной Осетией, в районе села Гугутианткари, грузинские СМИ, а также МИД и МВД Грузии сообщили 14 августа.