Киев, , 08:11 — REGNUM

Экс-президент Украины Пётр Порошенко хочет признать незаконным назначение руководства Государственного бюро расследований (ГБР), которое завело более десятка дел против него, заявил глава ГБР Роман Труба 15 августа на своём telegram-канале.

«Во фракции Порошенко готовят «молнию» в Конституционный суд — представление о признании отдельных норм ГБР такими, которые не отвечают конституции Украины», — написал он.

Чиновник рассказал, что, по мнению членов партии Порошенко, президент не имел права делегировать своих представителей в конкурсную комиссию, которая избирала главу ГБР и его заместителей.

Труба напомнил, что закон о ГБР разрабатывали депутаты «Блока Петра Порошенко», они же за него голосовали в Раде, а Порошенко его подписал.

«Есть ли логика в этих действиях? Конечно — она очень «политическая»: поскольку Порошенко не может повлиять на меня для закрытия 12 дел, участником которых он является, значит нужно найти способ, чтобы убрать меня с должности», — рассказал глава ГБР.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее суд дал согласие на допрос Порошенко при помощи детектора лжи. В ГБР рассказали, что такой допрос может быть проведён только с согласия самого фигуранта.

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