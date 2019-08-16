Киев, 16 августа 2019, 08:11 — REGNUM
Экс-президент Украины Пётр Порошенко хочет признать незаконным назначение руководства Государственного бюро расследований (ГБР), которое завело более десятка дел против него, заявил глава ГБР Роман Труба 15 августа на своём telegram-канале.
Чиновник рассказал, что, по мнению членов партии Порошенко, президент не имел права делегировать своих представителей в конкурсную комиссию, которая избирала главу ГБР и его заместителей.
Труба напомнил, что закон о ГБР разрабатывали депутаты «Блока Петра Порошенко», они же за него голосовали в Раде, а Порошенко его подписал.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее суд дал согласие на допрос Порошенко при помощи детектора лжи. В ГБР рассказали, что такой допрос может быть проведён только с согласия самого фигуранта.
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