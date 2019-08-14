Киев, 14 августа 2019, 14:21 — REGNUM
Сотрудники Государственного бюро расследований (ГБР) Украины могут допросить экс-президента Украины Петра Порошенко с использованием полиграфа только с его согласия, заявила представитель ГБР Анжелика Иванова 14 августа, сообщило информационное агентство «Укринформ».
Представитель ГБР не знает, когда может состояться допрос Порошенко на полиграфе, и состоится ли он вообще.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Порошенко заявил, что готов пройти тест на детекторе лжи в эфире телеканала «Прямой», к которому он якобы не имеет отношения.
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Напомним, Порошенко подозревают в уклонении от уплаты налогов при покупке телеканала «Прямой», который официально оформлен на экс-регионала Владимира Макенко.