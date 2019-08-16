Токио, , 04:21 — REGNUM

Угрозы для Японии от запущенных 16 августа с территории Северной Кореи ракет не отмечено, заявили в Токио, сообщает Kyodo.

Источник в японском правительстве отметил, что северокорейские ракеты не достигли исключительной экономической зоны Японии. По его словам, прямой угрозы ракеты не создали.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, южнокорейские военные заявили, что северные соседи запустили два неопознанных снаряда утром 16 августа.

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