Алжир, , 02:58 — REGNUM

Президентские выборы в Алжире снимут накопившиеся проблемы, заявил алжирский министр связи Хасан Рабхи, сообщает Algeria Press Service.

Комментируя продолжающуюся протестную активность в стране, он отметил, что урегулирование кризиса «должно произойти через проведение президентских выборов», а также через диалог власти и народа.

По словам Рабхи, власти Алжира буквально выкладываются, чтобы вывести страну их кризиса.

Напомним, в Алжире не первый месяц идут акции протеста с требованиями отправить правительство в отставку.

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