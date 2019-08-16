Вашингтон, , 02:55 — REGNUM

Россия и Китай работают над усилением своего влияния в странах Африки, говорится в письменных показаниях двух высокопоставленных военных Пентагона для Конгресса США. Об этом сообщает газета The Intercept.

Газета сообщает, что ныне действующий глава Африканского командования армии США Стивен Таунсенд и его предшественник на этом посту генерал Томас Вальхаузер обеспокоены сотрудничеством африканских стран с Россией и Китаем. В частности, речь идет о российских и китайских экономических проектах в Африке.

Генералы указывают, что товарооборот России с африканскими странами с 2009 по 2017 год вырос почти втрое — с $5,7 млрд до $17,4 млрд. Также Москва продвигает свои проекты по ядерной энергетике, нефтегазовом секторе и торговле вооружениями. Также генералы Пентагона отметили и рост товарооборота между странами Африки и Китаем.

При этом влияние России и Китая в Африке не ограничивается экономикой — также наращиваются и дипломатические, а также культурные связи. Отмечается, что в Африке активно работает российский некоммерческий фонд «Русский мир», а со стороны Китая были открыты 48 отделений Института Конфуция.

В качестве мер по предотвращению дальнейшего распространения китайского и российского влияния в Африке генералы советуют Соединенным Штатам активизировать свою деятельность на континенте.