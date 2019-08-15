Брюссель, , 23:24 — REGNUM

В Португалии правоохранительные органы задержали бельгийца Жака Месье, который считается одним из крупнейших нелегальных торговцев оружием в мире. Об этом сегодня, 15 августа, сообщает бельгийская федеральная полиция.

Месье, известный под прозвищами «Маршал» или «Лис», считается нелегальным поставщиком оружия участникам практически всех конфликтов за последние 30 лет.

Этот торговец оружием уже был приговорен к четырем годам тюрьмы в рамках дела о нелегальных поставках автоматического оружия, бронетехники, вертолетов и другого снаряжения. Это оружие поставлялось в Ливию, Чад, Пакистан и Иран.

При этом Месье удалось скрыться после вынесения приговора, что выглядит довольно странным.

Скрылся он на вилле в городе Эвора. Арест оружейного барона удалось провести благодаря сотрудничеству французских, бельгийских и португальских правоохранительных органов.

Попался Месье на неоплаченном счете за перевозку лошадей из принадлежащей ему виллы во Франции в Португалию. Именно эта зацепка и вывела на след Месье.