Бишкек, , 19:04 — REGNUM

Вооруженные силы Киргизии по-прежнему занимают 91-е место среди 137 стран во всемирном рейтинге военной мощи Global Firepower Index — 2017. Армия республики по своим параметрам оказалась в одном ряду с Монголией, Шри-Ланкой, Албанией и Угандой.

Армия Иван Шилов © ИА REGNUM

Киргизские вооруженные силы насчитывает 11 тысяч солдат и офицеров. На вооружении у них имеется 150 танков и 385 других бронемашин, 159 единиц артиллерии, 30 реактивных систем залпового огня, а также 5 вертолетов, в том числе 2 боевых.

Самой сильной на постсоветском пространстве остается армия России, которая в рейтинге располагается на 2-м месте. После нее идут Украина — 29-е место, Белоруссия — 39-е и Узбекистан — 48-е.

Затем следуют Азербайджан — 52-е место, Казахстан — 54-е, Туркмения — 75-е, Литва — 81-е, Грузия — 85-е, вышеупомянутая Киргизия — 91-е, Таджикистан — 94-е и Армения — 96-е.

Замыкают список Молдавия, которой досталась 103-я позиция в рейтинге, Латвия — на 105-й строчке и Эстония — на 112-й.

В десятку лидеров традиционно вошли армии США, России, Китая, Индии, Франции, Японии, Южной Кореи, Великобритании, Турции и Германии. Самыми слабыми признаны вооруженные силы Бутана, Либерии, Республики Суринам, Сьерра-Леоне и Панамы.