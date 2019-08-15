Москва, , 17:59 — REGNUM

Выборы депутатов Мосгордумы состоятся в единый день голосования 8 сентября. Избиркомы допустили до выборов 233 человека, 57 отказали (на прошлых выборах отказ в регистрации получили почти в два раза больше кандидатов — 107).

При этом при проверке подписей Мосгоризбирком обнаружил множество нарушений: у 22 незарегистрированных кандидатов в списках нашли 339 умерших людей, а у 29 — более 14 тысяч несуществующих избирателей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, отказ в регистрации кандидатов, подавших подписные листы с недействительными подписями, вызвал серию несанкционированных акций протеста в Москве, в том числе 3 и 10 августа. В результате были задержаны часть протестующих.

Например, в Москве лидеры оппозиции и мэрия договорились о проведении согласованного митинга 10 августа на проспекте Академика Сахарова. Сразу несколько заявителей подали уведомления на 10 и 11 августа. Мэрия Москвы после рассмотрения согласовала обе даты.

Ранее 3 августа и 27 июля в столице прошли несанкционированные митинги. Они закончились массовыми задержаниями, административными арестами и даже уголовными делами о массовых беспорядках (части 2 статьи 212 УК РФ) и применении насилия в отношении представителя власти (ч. 1 ст. 318 УК РФ).

Как сообщало ИА REGNUM, 12 августа глава совета депутатов Красносельского района Москвы Илья Яшин письме председателю Центризбиркома Элле Памфиловой предложил в отложить назначенные на 8 сентября выборы в Мосгордуму. По мнению Ильи Яшина, выборы стоит провести в конце осени и обеспечить участие в них оппозиционных деятелей. Письмо автор отправил из спецприемника, где он оказался после незаконного митинга.

В обращении Илья Яшин заявил о «полицейском произволе» и «настоящей спецоперации», которые якобы сопровождают предвыборный процесс.

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В свою очередь в четверг, 15 августа, заместитель председателя ЦИК России Николай Булаев заявил, что «некоторые» использовали избирательную кампания в Мосгордуму для того, чтобы создать проблему в обществе.

«В этом году некоторые использовали возможность участия в избирательной кампании не для того, чтобы в ней участвовать, а для того, чтобы создать проблему, которая может, на их взгляд, серьезно осложнить какие-то социально-политические вещи», — цитирует слова Николая Булаева РИА Новости.