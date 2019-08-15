Нью-Йорк, США, , 15:01 — REGNUM

Министр иностранных дел КНДР Ли Ён Хо выступит с докладом на 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей радио «Свободная Азия».

Известно, что Ли Ён Хо ежегодно присутствует на сессиях ГА ООН с 2016 года. В 2014 и 2015 годах на сессиях присутствовал экс-министр иностранных дел и нынешний заместитель председателя ЦК Трудовой партии Ли Су Ён.

Как сообщают источники, 24 сентября, в штаб-квартире ООН состоится общеполитическая дискуссия (общие прения).

По предварительным данным, в первый день дискуссий первым выступит президент США Дональд Трамп, президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин выступит тринадцатым.

26 сентября двадцатым выступит премьер-министр Японии Синдзо Абэ, 28 сентября — представители КНДР, Китая и России.