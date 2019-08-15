Исламабад, , 14:45 — REGNUM

14 августа специальный помощник премьер-министра Пакистана по информации и телерадиовещанию Фирдоус Ашик Аван, которая исполняет обязанности официального представителя правительства, заявила, что день, когда Кашмир будет праздновать получение независимости, «не за горами».

По сообщению пакистанского телеканала Dunya News, в заявлении по случаю Дня независимости Пакистана пресс-секретарь правительства отметила, что Исламабад отмечает праздник «в солидарность» с народом Кашмира. Фирдоус Ашик Аван призвала всех пакистанцев воздержаться в этот день от политических заявлений, а всех мусульман — объединиться ради свободы Кашмира. По словам пресс-секретаря, Пакистан не уступит в вопросе Кашмира и всегда будет поддерживать его народ.

Напомним, что ранее нижняя палата парламента Индии проголосовала за внесение поправок в Конституцию страны, которые прекращают особый статус штата Джамму и Кашмир и разделяют его на две союзные территории, Джамму и Кашмир и Ладакх. Союзная территория Ладакх будет лишена своего законодательного собрания. Это решение вызвало осуждение со стороны Пакистана, который назвал его грубым нарушением международного права и прав простых кашмирцев. Действия Индии также осудили в КНР.