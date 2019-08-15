Бишкек, , 14:31 — REGNUM

Арест имущества телеканала «Апрель» в Киргизии не связан с редакционной политикой телекомпании. Об этом говорится в ответе МИД республики на заявление представителя ОБСЕ по вопросам СМИ Арлема Дизера.

ОБСЕ Иван Шилов © ИА REGNUM

Во внешнеполитическом ведомстве Киргизии сообщили, что суд наложил арест на имущество владельца телеканала «Апрель», который подозревается в совершении тяжких преступлений.

Отмечается, что за всё время своего существования телеканал «Апрель» не испытывал никакого давления и притеснения со стороны власти, несмотря на свою оппозиционную направленность.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 августа представитель ОБСЕ по вопросам СМИ Арлем Дизер выразил обеспокоенность в связи с арестом имущества телеканала «Апрель».

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