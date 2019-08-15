Бишкек, , 13:26 — REGNUM

В общей сложности бывшему президенту Киргизии Аламзбеку Атамбаеву предъявили 14 обвинений, сообщает 15 августа издание K-News со ссылкой на адвоката Сергея Слесарева.

Алмазбек Атамбаев Иван Шилов © ИА REGNUM

По его словам, 15 августа экс-президенту вручили еще два уведомления о подозрении в незаконном приобретении земельного участка в Кой-Таше.

«Там два разных дела, одна земля в аренде, другая — в частной собственности», — уточнил Слюсарев. По его словам, Атамбаев отказывается от дачи каких-либо показаний и не подписывает никакие документы.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 августа адвокат Серегй Слесарев заявил, что военная прокуратура Киргизии подозревает Алмазбека Атамбаева в незаконном приобретении здания «Форума» и нарушениях при модернизации ТЭЦ.

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