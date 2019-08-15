Ереван, , 13:06 — REGNUM

Следственный комитет Армении опубликовал результаты комплексной экспертизы по эксплуатации Амулсарского золотоносного месторождения. На первый взгляд экспертиза зажигает зеленый свет для эксплуатации рудника, только окончательное решение оставлено за правительством Армении. Решение, которое, несомненно, будет политическим, поскольку тем самым правящая команда выразит свое отношение к горнодобывающей промышленности, охране природы и другим важнейшим проблемам.

Амулсарское золотоносное месторождение lydianarmenia.com

Если вспомнить заявления представителей правительства в связи с «Амулсаром» за последний год, то можно прийти к выводу, что правящая команда принципиально не была против эксплуатации рудника. Основной аргумент властей сводится к тому, что при запрете эксплуатации рудника компания Lydian Armenia, которой прежние власти Армении выдали лицензию, может обратиться в международный арбитраж и отсудить у правительства около $700 млн, что составляет примерно четверть годового бюджета Армении. С другой стороны, власти Армении неоднократно заявляли, что Армения должна стать страной, экономика которой не ориентируется на эксплуатацию месторождений. И действительно, за год с небольшим, что Никол Пашинян возглавляет страну, не было выдано ни одной новой лицензии на эксплуатацию рудников.

Кроме того, в коридорах правительства доминирует точка зрения о том, что вследствие отказа Lydian Armenia в эксплуатации рудника может пострадать инвестиционная среда Армении. Кроме того, на первый план выходит также проблема армяно-американских отношений, поскольку запрет на эксплуатацию рудника может быть неоднозначно воспринят в Вашингтоне.

Амулсарское месторождение, согласно предварительным данным, содержит порядка 2,5 млн унций (более 75 тонн) «рокового металла». Это еще не предел, так как, рудник может еще более расшириться. Так называемый «Амулсарский проект», кроме благ в виде чистого золота, как утверждают экологи, может нанести региону колоссальный ущерб в плане загрязнения окружающей среды и нарушить экосистему, как территории Джермука, так и озера Севан.

Остаются открытыми вопросы, касающиеся возможного влияния эксплуатации месторождения на здоровье местных жителей, экологии региона и того, как все это отразится на имидже Джермука в качестве курортного центра. Последний момент также любопытен, так как на уровне президента Армении делается ставка на развитие Джермука в качестве курортно-оздоровительного центра.

В данном случае сидеть на двух стульях сразу, иными словами, развивать туризм и горнорудную промышленность — не получиться.

Понятно одно: власти Армении до мая 2018 года находились в одной лодке с экологами и активистами, борющимися против разработки месторождения. Но теперь приходится работать при противоположных обстоятельствах. Разгонять протестующих власти тоже не могут, они ведь борются теми же методами, с помощью которых новые власти стали таковыми. А новые протесты уже начались. Сегодня, 15 августа, несколько десятков активистов-экологов провели акцию протеста перед зданием правительства. Кроме того, уже больше года активисты блокируют все подступы к руднику.