Анкара, , 13:17 — REGNUM

Турецкие беспилотные летательные аппараты начали патрулирование в курдских районах Сирии, об этом 14 августа сообщает издание Ekurd.net.

Полеты осуществляются в рамках договоренности между Турцией и Соединенными Штатами по созданию безопасной зоны на севере Сирии.

Причиной подобных действий со стороны Анкары является желание подавить активность Отрядов народной самообороны, состоящих преимущественно из сирийских курдов. Турция не признает вклад повстанцев в борьбу с террористами.

Курды обвиняются в связях с Рабочей партией Курдистана, организацией сражающейся за автономию в рамках Турции на протяжении 35 лет, что расценивается как угроза для национальной безопасности государства.

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