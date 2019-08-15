Москва, , 11:27 — REGNUM

Споры в украинской Раде по поводу права депутатов говорить на русском языке представляют собой только малую грань языковой проблемы на Украине и шире — проблемы дискриминации граждан этой страны по языковому принципу, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин 15 августа, комментируя слова депутата Рады о том, что русский язык не является иностранным на Украине.

«Языковая дискриминация, проистекающая из закона о госязыке, реально лишает граждан Украины, родным языком которых является русский язык, возможности нормально учиться, получать медицинские услуги, осуществлять свои права на работу, на получение многих социальных услуг.

Не далее как вчера англичанка в ООН вещала о некоем «ущемлении» прав граждан Украины в Крыму. При этом, естественно, никаких ссылок на российское законодательство не приводилось, потому что их в принципе быть не может. Украинское законодательство полно таких нарушений, но Запад по этому поводу молчит.

Мне трудно понять, на что рассчитывают украинские политики, да и рядовые украинцы, стремящиеся навязать у себя в стране языковой тоталитаризм. Ничего у них не получится. Опрометчиво ведут себя и страны Запада. Поддержка шовинизма — путь тупиковый.

Приятно слышать, что несмотря на сильное давление в украинской политике, остаются люди, способные защищать и конституцию, и свои неотъемлемые права как человека и гражданина.

Надежды, что сторонники Владимира Зеленского откажутся от языкового тоталитаризма, у меня нет. Сил и желания у них хватит только на отбельные косметические смягчения, а суть политики останется прежней.

Украине предстоит пройти ещё не один круг очищения от всей той шовинистической плесени, которая расцвела на ней с подачи США и ЕС», — высказал своё мнение Демурин.

Как сообщало ИА REGNUM, депутат Верховной рады Украины от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Нестор Шуфрич заявил, что русский язык не считается иностранным на Украине.

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