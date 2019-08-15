Гонконг, Китай, , 11:23 — REGNUM

Согласно письменному заявлению Генерального консульства Индонезии в Гонконге, тринадцать индонезийских граждан получили расписание вылетов из Гонконга и вскоре вернутся в страну, сообщает информационное агентство Antara.

Издание отмечает, что Генеральное консульство оказывало помощь гражданам страны, застрявшем в аэропорту Гонконга из-за протестов, в том числе путем предоставления еды и напитков

Министерство иностранных дел Индонезии заявило, что продолжит координировать свои действия с Генеральным консульством Индонезии в Гонконге для контроля за состоянием безопасности и условиями жизни индонезийских граждан в Гонконге.

Известно, что 14 августа международный аэропорт Гонконга возобновил нормальную работу после отмены всех рейсов 12−13 августа.

Как передавало ИА REGNUM, ранее глава МИД Индонезии Ретно Марсуди заявила, что из-за демонстраций в аэропорту Гонконга остаются 47 граждан Индонезии.

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