Париж, , 08:59 — REGNUM

В Елисейском дворце прокомментировали ситуацию вокруг спасенных в Средиземном море беженцев, добавив, что Франция «занимает активную позицию в этом вопросе и внимательно следит за ситуацией», сообщает Le Figaro.

Мигранты Александр Горбаруков © ИА REGNUM

В последние дни гуманитарный корабль Ocean Viking спас 356 человек у берегов Ливии и ищет безопасный порт для их высадки. В то же время около 150 мигрантов были спасены другим гуманитарным судном Open Arms. Мальта и Италия отказывают этим кораблям в заходе в порты.

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В Елисейском дворце напомнили позицию Франции, а именно: «необходимость высадки беженцев в ближайшую безопасную гавань» и «солидарность в приеме высадившихся мигрантов».

«Это то, что Франция делает с прошлого лета. Как в Италию, так и на Мальту Франция отправляет сотрудников французского управления по защите беженцев и лиц без гражданства, чтобы затем принять часть из них во Франции», — говорится в заявлении Елисейского дворца.

Известно, что ранее агентство ООН по делам беженцев призвало европейские государства согласиться на высадку около 500 человек, спасенных двумя гуманитарными организациями Ocean Viking и Open Arms.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее французский депутат Гийом Ларриве призвал президента Эммануэля Макрона «взять на себя инициативу по вопросу мигрантов и добиться «организации миграционных потоков».

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